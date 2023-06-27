Макдэвид стал вторым игроком после Овечкина, взявшим четыре основные награды по итогам сезона НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи» по итогам сезона-2022/23.

Таким образом, 26-летний канадец стал вторым игроком в истории после Александра Овечкина, которому удалось взять эти награды за один сезон. Российский форвард сделал это в 2008 году.

В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.