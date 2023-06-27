Российские игроки впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ

В Нэшвилле прошла церемония награждения лучших игроков по итога регулярного чемпионата НХЛ-2022/23.

При этом среди победителей не оказалось российских игроков. Такое произошло впервые с 2011 года. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место в голосовании за приз «Везина Трофи» — лучшим вратарем сезона стал Линус Улльмарк из «Бостона».

В последний раз российские хоккеисты оставались без индивидуальных наград в НХЛ в сезоне-2010/11.