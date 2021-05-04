Макдэвид — пятый игрок за 30 лет, набравший 90 очков за 50 матчей
11:40
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:3).
Теперь у него 91 (31+60) очко в 50 матчах сезона. Ближайший преследователь — партнер по команде Леон Драйзайтль, который отстает на 18 очков.
Макдэвид стал пятым игроком за последние 30 лет, кому удалось набрать более 90 очков за 50 матчей или менее.
До него это удавалось Марио Лемье (трижды, 1991/92 — за 48 матчей, 1992/93 и 1995/96 — за 34), Яромиру Ягру (1995/96 — 46), Адаму Оутсу (1990/91 — 46), Уэйну Гретцки (1990/91 — 47).
Connor McDavid posted 1-2—3 through the first two periods to reach the 90-point mark (30-60—90 in 50 GP). Will he hit 100 through 2020-21's 56-game season? #NHLStats pic.twitter.com/Fcp1Xtb4YG— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 4, 2021
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