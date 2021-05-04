Главный тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина после грязного приема Уилсона

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал грязный прием форварда «Вашингтона» Тома Уилсона против россиянина Артемия Панарина.

«Мы все видели, что произошло. В этой игре есть черты, которые нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звездный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьезную травму.

Подобное случается с Уилсоном постоянно. И это совершенно не нужно. Вы все видели, что случилось. Повторюсь, что это просто ноль уважения к игре, хоккеистам и всем участникам. Что с этим можно сделать? Слушайте, лига уже давно борется с подобными вещами. Так что данный вопрос не ко мне", — цитирует Куинна русскоязычный сайт НХЛ.

На 28-й минуте матча с «Рейнджерс» (6:3) Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. Позже стало известно, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Артемия 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.