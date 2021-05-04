Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад прокомментировал грязный прием форварда «Вашингтона» Тома Уилсона против россиянина Артемия Панарина.

«На мой взгляд, нужно больше уважать игру и игроков. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Это просто ужасно. Никакого уважения. Но даже не знаю, почему я удивляюсь», — цитирует Зибанежада русскоязычный сайт НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» (6:3) Уилсон повалил Панарина на лед и нанес ему несколько ударов в голову. При этом россиянин был без шлема и мог получить травму головы. Позже стало известно, что Артемий выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Панарин 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.