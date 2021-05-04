Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Это просто ужасно. Никакого уважения». Зибанежад — о грязном приеме Уилсона против Панарина

14:50
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад прокомментировал грязный прием форварда «Вашингтона» Тома Уилсона против россиянина Артемия Панарина.

«На мой взгляд, нужно больше уважать игру и игроков. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Это просто ужасно. Никакого уважения. Но даже не знаю, почему я удивляюсь», — цитирует Зибанежада русскоязычный сайт НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» (6:3) Уилсон повалил Панарина на лед и нанес ему несколько ударов в голову. При этом россиянин был без шлема и мог получить травму головы. Позже стало известно, что Артемий выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что у «Рейнджерс» в этом сезоне осталось всего три матча, а команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. На счету Панарин 58 (17+41) очков в 42 встречах чемпионата.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rangers-bilis-do-konca-no-ehtogo-ne-khvatilo/c-324331574

Читайте также

«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов
Жена Большунова сфотографировалась в ванне топлес
«Это жесть! Всех заставляли сидеть и ждать починки автобусов посреди дороги». Болельщик «Локомотива» — о ситуации в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд