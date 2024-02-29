Макдэвид отметился 22 результативными передачами за 9 последних матчей НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил два голевых паса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).

Таким образом, на счету 27-летнего канадца 22 результативные передачи за 9 последних игр. В матче с «Детройтом», который прошел 14 февраля, форвард сделал 6 голевых пасов. При этом за 11 последних игр он забил только один гол.

В текущем сезоне Макдэвид провел 55 матчей, в которых набрал 94 (22+72) очка.