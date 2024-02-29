«Эдмонтон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла на льду «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

В начале первого периода «Блюз» забросили две шайбы: отличились Роберт Томас и Павел Бучневич. Перед первым перерывом форвард «Ойлерз» Зак Хайман отыграл одну шайбу, а в начале второй двадцатиминутки он оформил дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Коннор Макдэвид.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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