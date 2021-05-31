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Макар: «Знаем, что должны играть в хоккей, даже если «Вегас» переводит матч в силовую борьбу»

11:10
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Защитник «Колорадо» Кэйл Макар подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (7:1).

«Конечно, тут был фактор того, что мы много времени провели в большинстве. Мы знаем, что должны играть в хоккей, даже если соперник переводит матч в силовую борьбу. Для нас, и особенно для меня, было важно реализовывать большинство, оставаясь на правильной волне», — цитирует Макара русскоязычный сайт НХЛ.

Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kolorado-nachal-seriyu-s-razgroma-vegasa/c-325098152

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