Макар: «Знаем, что должны играть в хоккей, даже если «Вегас» переводит матч в силовую борьбу»
11:10
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (7:1).
«Конечно, тут был фактор того, что мы много времени провели в большинстве. Мы знаем, что должны играть в хоккей, даже если соперник переводит матч в силовую борьбу. Для нас, и особенно для меня, было важно реализовывать большинство, оставаясь на правильной волне», — цитирует Макара русскоязычный сайт НХЛ.
Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kolorado-nachal-seriyu-s-razgroma-vegasa/c-325098152
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю