«Люди постоянно придумывают истории про Овечкина». В «Вашингтоне» отреагировали на историю про вечеринки

Журналисты RMNB решили проверить инсайд Руссо о том, что игроки «Вашингтона» развлекались в «пузыре» вместо подготовки к играм плей-офф НХЛ.

«Это чушь. Люди постоянно придумывают подобные истории про Овечкина. Если хотите заработать кликов, придумайте унизительную историю про Ови», — заявили журналисты после общения с источниками внутри клуба.

В сезоне НХЛ-2019/20 «Вашингтон» вылетел в 1/8 финала Кубка Стэнли, уступив «Айлендерс» (1-4). После этого главный тренер Тодд Рирден был отправлен в отставку.