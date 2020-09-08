НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» устраивал вечеринки в «пузыре». Журналист назвал возможную причину провала команды Овечкина

13:08
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (№8). Фото John E. Sokolowski, USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (№8). Фото John E. Sokolowski, USA Today Sports
Теги:

Американский журналист Майкл Руссо в очередном выпуске подкаста «Хоккейное шоу Руссо» заявил, что игроки «Вашингтона» злоупотребляли алкоголем и развлекались во время плей-офф НХЛ.

«Почему «Вашингтон» так плохо выступил? Есть одна причина. «Пузырь» команды скорее напоминал место для вечеринок у бассейна, а не лагерь профессиональной команды. Все прекрасно понимали, что хоккеисты хотят поскорее выбраться оттуда», — заявил Руссо.

В сезоне НХЛ-2019/20 «Вашингтон» вылетел в 1/8 финала Кубка Стэнли, уступив «Айлендерс» (1-4). После этого главный тренер Тодд Рирден был отправлен в отставку.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1807
Все опросы
Кто сыграет в финале Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир