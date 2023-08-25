Любушкин: «У меня большие перспективы в «Анахайме», и ожидаю хорошего сезона»
Защитник «Анахайма» Илья Любушкин рассказал, что доволен обменом из «Баффало» в «Дакс».
«Доволен. Считаю, что у меня большие перспективы в этой команде, и ожидаю хорошего сезона, отличного выступления нашей команды и меня лично. Был готов к обмену. Потому что были обсуждения на этот счет еще до того, как подписали защитников, — не очень меня устраивало игровое время в «Баффало». И поэтому, когда они подписали двоих защитников, мы вместе с агентом и руководством клуба приняли решение, что лучшим вариантом будет меня обменять», — цитируют «Известия» Любушкина.
В результате сделки «Сэйбрс» получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.
29-летний Любушкин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
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|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
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