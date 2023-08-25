Любушкин: «Сделаем все возможное, чтобы «Анахайм» попал в плей-офф»

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин рассчитывает, что его новый клуб попадет в плей-офф по итогам сезона.

— «Анахайм» давно не был в плей-офф. Как оцените его перспективы попасть туда в предстоящем сезоне?

— Гарантирую, что мы сделаем все возможное, чтобы туда попасть.

— Ваш контракт заканчивается следующим летом. В случае успешного выступления за «Анахайм» рассчитываете попасть в клуб с большими амбициями, как было в случае с переходом в «Торонто»?

— Хочу помочь своей нынешней команде здесь и сейчас. А о попадании в какой-то клуб с амбициями не думаю. Концентрируюсь на «Анахайме».

Российский хоккеист оказался в «Дакс» в результате обмена из «Баффало», который получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

29-летний Любушкин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.