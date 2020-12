Лундквист прервал карьеру из-за проблем с сердцем

Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист в Twitter сообщил, что не присоединится к новому клубу из-за состояния здоровья.

По словам 39-летнего шведа, в последнее время у него были проблемы с сердцем, поэтому он принял решение «в столь непростое время попрощаться с «Вашингтоном» и провести ближайшие два месяца за пределами льда». Кроме того, голкипер поблагодарил весь персонал команды и партнеров за время, которое он провел в клубе. При этом о своих дальнейших решениях он пообещал сообщить позже.

Лундквист перебрался в «Кэпиталз» после 15 лет в «Рейнджерс» в начале прошлого сезона.

Some tough news I need to share with you all.. pic.twitter.com/y7ZtAoo39Q