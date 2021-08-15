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Форвард «Миннесоты» Росси сыграет за Австрию в олимпийской квалификации, несмотря на недовольство Профсоюза игроков НХЛ

23:28
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Проспект «Миннесоты» Марко Росси сыграет за сборную Австрии в олимпийской квалификации, которая пройдет в Братиславе с 26 по 29 августа, сообщает The Athletic.

Он пренебрег советом Профсоюза игроков НХЛ, который давал понять молодому игроку, что лучше пропустить международные матчи из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Росси был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 9-м общим номером.

Напомним, 19-летний игрок переболел коронавирусом в прошлом ноябре. Он принял участие в МЧМ-2021 в составе молодежной сборной Австрии, но затем пропустил весь сезон из-за осложнений после заболевания.

«Боялся, что не проснусь». Он должен был зажигать с Капризовым в «Миннесоте», но болезнь чуть не поставила крест на его карьере

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Иван Шитик все материалы автора

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