«Лос-Анджелес» вырвал победу у «Колорадо» в матче на открытом воздухе

«Колорадо» в матче на открытом воздухе уступил «Лос-Анджелесу» — 1:3. Форвард «королей» Тайлер Тоффоли на последней минуте оформил дубль.

На счету Никиты Задорова показатель полезности «-1», 3 силовых приема и 2 блок-шота за 17.35 на льду. У Влдаислава Каменева бросок за 9.11. У Валерия Ничушкина 2 броска в створ и 2 силовых приема за 13.23.

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«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Тоффоли — 16 (Иафалло, Райан), 14:01 — 0:1. Жирар — 3 (Рантанен), 39:18 — 1:1. Тоффоли — 17 (Копитар), 59:05 — 1:2. Тоффоли — 18 (п.в., Копитар, Иафалло), 59:55 — 1:3.

Вратари: Грубауэр (Францоуз, 42:33, 59:24 — 59:55) — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (15+11+7) — 23 (7+5+11).

Наши: Задоров (17.35/1/-1), Каменев (9.11/1/0), Ничушкин (13.23/2/0) — -.

16 февраля. Колорадо Спрингс. Falcon Stadium.