«Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, США. Начало — в 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».