«Коламбус» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Канадиенм» голами отметились Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Густаф Линдстрем. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Патрик Лайне и Егор Чинахов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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