«Коламбус» проиграл «Монреалю». Чинахов забросил одну шайбу

«Коламбус» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Ассистировал ему соотечественник Дмитрий Воронков.

«Монреаль» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 18 очков.