«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома проиграл «Ванкуверу» в овертайме в матче НХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Ванкувер» располагается на первом месте на «Западе» с 87 очками после 64 матчей, а «Лос-Анджелес» идет шестым с 73 очками, проведя на три игры меньше.

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