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Сегодня, 09:52

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
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«Лос-Анджелес» дома проиграл «Ванкуверу» в овертайме в матче НХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Ванкувер» располагается на первом месте на «Западе» с 87 очками после 64 матчей, а «Лос-Анджелес» идет шестым с 73 очками, проведя на три игры меньше.

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ХК Ванкувер Кэнакс
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«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 61 35 26 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
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6.03 03:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
6.03 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 5
6.03 03:00
Бостон – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
6.03 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 2
6.03 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 3 : 4 ОТ
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Виннипег – Сиэтл
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Сан-Хосе – Даллас
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Лос-Анджелес – Ванкувер
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

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Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Спенсер Мартин

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