«Даллас» победил «Сан-Хосе» в овертайме, отыграв 3 шайбы в третьем периоде
«Даллас» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ — 7:6 ОТ.
Нападающий техасцев Уайатт Джонстон оформил хет-трик.
«Старз» уступали со счетом 3:6, но смогли перевести игру в овертайм, забросив три шайбы за три минуты в середине третьего периода.
Победный гол в овертайме забил Роопе Хинтц.
«Даллас» с 85 очками в 64 играх идет на втором месте в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 15-ю строчку, набрав 37 очков в 61 матче.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Даллас» — 6:7 ОТ (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)
Голы: Дюклер — 15 (бол., Зеттерлунд, Эклунд), 3:22 — 1:0. Зеттерлунд — 16 (Дюклер, Рутта), 12:04 — 2:0. Бенн — 11 (бол., Хейсканен, Робертсон), 18:38 — 2:1. Стэнковен — 4 (бол., Хейсканен, Джонстон), 19:27 — 2:2. Карпентер — 4 (Штурм, Власик), 24:39 — 3:2. Джонстон — 20 (Бенн, Делландреа), 28:48 — 3:3. Дюклер — 16 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 35:48 — 4:3. Задина — 10 (Хоффман, Эддисон), 37:50 — 5:3. Гранлунд — 9 (Дюклер), 43:02 — 6:3. Стэнковен — 5 (Джонстон), 52:58 — 6:4. Джонстон — 21 (Стэнковен, Бенн), 53:41 — 6:5. Джонстон — 22 (Хейсканен, Бенн), 55:42 — 6:6. Хинтц — 25 (Стэнковен, Хейсканен), 61:49 — 6:7.
Вратари: Кяхкенен — Эттингер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (6+9+5+0) — 41 (20+5+14+2).
Наши: Барабанов (17.50/2/0) — -.
6 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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Нью-Джерси – Флорида
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|6.03
|03:00
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Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|03:30
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Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|04:00
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Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|2 : 5
|6.03
|06:30
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Сан-Хосе – Даллас
|6 : 7 ОТ
|6.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Ванкувер
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
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|
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