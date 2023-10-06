«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Сан-Хосе». Барабанов забросил одну шайбу

«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на льду «Вивинт Арены» в Солт-Лейк-Сити.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей. Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов забросил одну шайбу.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Сан-Хосе» сыграет с «Голден Найтс» (13 октября), а «Кингз» встретятся с «Колорадо» (12 октября).