«Сан-Хосе» на выезде победил «Лос-Анджелес»
07:30
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.
В составе «Шаркс» отличились Кевин Лабанк с передачи Николая Кныжова, Эвандер Кейн и Дилан Гамбрелл, у хозяев шайбы забросили Тревор Мур и Дастин Браун.
После этого матча «Сан-Хосе» с 38 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на седьмой строчке.
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