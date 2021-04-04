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«Сан-Хосе» на выезде победил «Лос-Анджелес»

07:30
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Кевин Лабанк с передачи Николая Кныжова, Эвандер Кейн и Дилан Гамбрелл, у хозяев шайбы забросили Тревор Мур и Дастин Браун.

После этого матча «Сан-Хосе» с 38 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на седьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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