«Лос-Анджелес» победил «Айлендерс», Варламов отразил 26 бросков

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» — 4:1. По голу и результативной передаче в составе победителей на счету Алекса Иафалло и Дастина Брауна. Николай Прохоркин и Илья Ковальчук не играли.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Брассар — 7 (Мэйфилд, Нельсон), 8:42 — 0:1. Браун — 6 (Иафалло, Хаттон), 9:46 — 1:1. Картер — 8 (бол., Амадио, Уокер), 36:17 — 2:1. Рой — 2 (Лизотт), 50:19 — 3:1. Иафалло — 5 (п.в., Копитар, Браун), 57:53 — 4:1.

Вратари: Куик — Варламов (57:06 — 57:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (12+10+8) — 25 (8+10+7).

Наши: — - -.

28 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков