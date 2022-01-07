Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Лос-Анджелес»

«Нэшвилл» одержал победу над «Лос-Анджелесом» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн Мэтт Лафф и Яков Тренин. У гостей шайбы на счету Дастина Брауна и Мартина Фрка.

Таким образом, «Нэшвилл» набрал 47 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 37 баллами остался на 10-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Форсберг — 18 (бол., Йоси, Гранлунд), 3:49 — 0:1. Дюшен — 14 (бол., Форсберг, Йоси), 19:01 — 0:2. Лафф — 1 (Маккэррон, Казинс), 22:49 — 0:3. Браун — 5, 29:37 — 1:3. Фрк — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 50:33 — 2:3. Тренин — 8 (мен., п.в., Жанно), 58:49 — 2:4.

Нереализованный буллит: Кемпе (Лос-Анджелес), 25:06.

Вратари: Куик (39:59 — 40:00, 57:56 — 58:49, 59:00) — Сарос.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 48 (13+14+21) — 20 (6+8+6).

Наши: — - Тренин (14.36/1/0).

7 января. Лос-Анджелес. Staples Center. 14359 зрителей.