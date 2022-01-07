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«Рейнджерс» крупно проиграли «Вегасу»

08:32
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«Вегас» разгромил «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионате НХЛ.

В составе победителей дубль оформид Джонатан Маршессо, по шайбе забили Марк Стоун, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден. Российский форвард Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

У гостей шайбу забросил Крис Крайдер. Голкипер Александр Георгиев отбил 30 бросков из 35.

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«Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Маршессо — 17 (бол., Смит, Руа), 18:35 — 1:0. Крайдер — 21 (Зибанежад, Какко), 20:52 — 1:1. Стоун — 7 (Дадонов, Стивенсон), 28:14 — 2:1. Янмарк — 7 (Колесар, Хаттон), 33:08 — 3:1. Хауден — 4 (Патрик, Коглан), 42:11 — 4:1. Маршессо — 18 (Смит), 52:59 — 5:1.

Вратари: Ленер — Георгиев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+13+11) — 19 (8+7+4).

Наши: Дадонов (13.44/2/0) — -.

7 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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