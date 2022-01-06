НХЛ, расписание матчей 7 января. «Бостон» против «Миннесоты» Капризова и другие матчи

В ночь с 6 на 7 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» сыграет против «Миннесоты», «Тампа-Бэй» с «Калгари» и другие встречи.

7 января, пятница (время — московское):

03:00. «Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд»

03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс»

03:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Коламбус Блю Джэкетс»

03:00. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз»

03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз»

04:30. «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»

05:00. «Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхокс»

05:00. «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»

06:00. «Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз»

06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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