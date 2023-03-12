«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» регулярном чемпионате НХЛ — 1:2.
Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение за 6 матчей и с 85 очками занимает 3-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 71 баллом идет 9-м.
В этом матче российский нападающий Егор Афанасьев дебютировал за «Нэшвилл».
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Андерсон — 4 (Виларди, Иафалло), 9:32 — 1:0. Новак — 10 (бол., Гласс), 19:04 — 1:1.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Копли — Ланкинен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (10+6+8+3) — 30 (10+8+7+5).
Наши: Гавриков (20.35/0/0) — Афанасьев (8.24/2/0), Тренин (15.40/3/0).
12 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|65
|37
|28
|83
|4
|Питтсбург
|65
|33
|32
|76
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|64
|50
|14
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|65
|29
|36
|67
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|63
|32
|31
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|0 : 4
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 5
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 4 ОТ
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|5 : 2
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 2 Б
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21