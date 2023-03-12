«Миннесота» в первой игре без Капризова обыграла «Сан-Хосе», Барабанов отметился передачей

«Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Уайлд» отметились Джаред Спаржен, Фредерик Гордо, Маркус Йоханссон, Матс Цуккарелло и Мэттью Болди.

У «Шаркс» шайбы забросили Логан Кутюр и Томаш Гертл.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов из-за травмы выбыл на 3-4 недели.

«Миннесота» с 83 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада». «Сан-Хосе» — на последней строчке «Запада» с 50 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Сперджен — 10 (Зуккарелло, Хартман), 1:44 — 0:1. Кутюр — 23 (бол., Карлссон, Гертл), 30:19 — 1:1. Годро — 13 (бол., Юханссон, Фолиньо), 38:03 — 1:2. Юханссон — 14 (Клингберг, Болди), 40:30 — 1:3. Гертл — 19 (бол., Кутюр, Барабанов), 48:36 — 2:3. Зуккарелло — 21 (бол., Хартман, Клингберг), 51:00 — 2:4. Болди — 18 (п.в., Сперджен), 58:03 — 2:5.

Вратари: Раймер (56:37 — 58:03) — Флери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (18+11+7) — 29 (5+13+11).

Наши: Барабанов (20.55/3/-2), Кныжов (18.24/2/-1), Свечников (9.00/0/0) — -.

12 марта. Сан-Хосе. SAP Center.