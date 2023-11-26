«Лос-Анджелес» — «Монреаль»: видеообзор матча

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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Дубль оформил Тревор Мур, еще по голу забили Карл Грундстрем и Тревор Льюис.

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