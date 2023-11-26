Гущин забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио Рейн» со счетом 2:4.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин забросил шайбу, у форварда фарм-клуба «Лос-Анджелеса» Михаила Мальцева результативная передача.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (5+9) очков.