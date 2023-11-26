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Сегодня, 04:12

Гущин забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио Рейн» со счетом 2:4.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин забросил шайбу, у форварда фарм-клуба «Лос-Анджелеса» Михаила Мальцева результативная передача.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (5+9) очков.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Даниил Гущин
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«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Лос-Анджелес» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало», забросив 7 шайб
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 19 15 4 31
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 19 11 8 22
4 Айлендерс 19 8 11 21
5 Филадельфия 20 10 10 21
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 14 6 31
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 21 10 11 25
4 Детройт 19 10 9 23
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 21 9 12 20
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 18 5 13 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Лос-Анджелес 19 13 6 29
3 Ванкувер 21 14 7 29
4 Сиэтл 22 8 14 21
5 Калгари 20 8 12 19
6 Анахайм 20 9 11 18
7 Эдмонтон 19 6 13 13
8 Сан-Хосе 20 3 17 8
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Лос-Анджелес – Монреаль
 4 : 0
26.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 3 : 2
26.11 03:00
Нью-Джерси – Баффало
 7 : 2
26.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
26.11 06:00
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
26.11 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
26.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
26.11 21:00
Детройт – Миннесота
 - : -
26.11 22:00
Чикаго – Сент-Луис
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Бостон

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И Г
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Тампа-Бэй

 20 15
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Остон Мэттьюс

Торонто

 19 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Детройт

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Адин Хилл

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