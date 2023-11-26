Гущин забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио Рейн» со счетом 2:4.
В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин забросил шайбу, у форварда фарм-клуба «Лос-Анджелеса» Михаила Мальцева результативная передача.
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (5+9) очков.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
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|Вашингтон
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|10
|7
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|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
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|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
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|20
|10
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|20
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|19
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|21
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|20
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|10
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|19
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|7
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|21
|9
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|8
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|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|21
|14
|7
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
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|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
Результаты / календарь
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29.11
30.11
1.12
|26.11
|00:05
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|4 : 0
|26.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|3 : 2
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|7 : 2
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|26.11
|06:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|26.11
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|26.11
|21:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|26.11
|22:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|21
|32
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|19
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98
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