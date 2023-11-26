«Лос-Анджелес» дома обыграл «Монреаль»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:0.

Дубль оформил Тревор Мур, еще по голу забили Карл Грундстрем и Тревор Льюис.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 27 очками занимает третье место в Западной конференции, «Монреаль» с 20 очками — на 12-й строчке Востока.