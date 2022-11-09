«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту», Капризов заработал матч-штраф

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Габриэля Виларди.

В конце второго периода форвард «Уайлд» Кирилл Капризов получил матч-штраф: 25-летний россиянин ударил защитника «Кингз» Дрю Даути клюшкой по лицу.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 11 очками — на 11-й строчке.