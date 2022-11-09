Овечкин занимает четвертое место худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занимает четвертое место по худшему показателю полезности среди игроков НХЛ в сезоне-2022/23.

У 37-летнего россиянина показатель полезности «-11». Хуже только у игроков «Сент-Луиса» Джордана Кайру («-17»), Райана О'Райлли («-12») и Тори Крюга («-12»).

В текущем сезоне Овечкин провел 14 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.