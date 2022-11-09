Даути издевательски помахал Капризову после того, как россиянина удалили до конца матча с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути издевательски попрощался с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым после того, как россиянин получил матч-штраф.

В середине второго периода Капризов, пытаясь отмахнуться от Даути, ударил его клюшкой по лицу. Из-за этого форвард был удален до конца матча.

Когда Капризов покидал площадку, Даути помахал рукой в его адрес.

«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 0:1 и потерпела второе поражение подряд.