«Каролина» в результативном матче обыграла «Лос-Анджелес», у Свечникова ассист
02:29
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Каролина» с 28 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 оками — на девятой строчке Запада.
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