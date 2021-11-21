«Каролина» в результативном матче обыграла «Лос-Анджелес», у Свечникова ассист

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Каролина» с 28 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 оками — на девятой строчке Запада.