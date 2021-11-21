Шарангович в матче с «Тампой» забросил первую шайбу в сезоне
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Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
23-летний белорус забросил шайбу на 14-й минуте и сделал счет 1:1. Для Шаранговича это первый гол в сезоне.
На данный момент Шарангович набрал 4 (1+3) очка в 14 матчах сезона.
SharanGOALvich is back! pic.twitter.com/zeuYDaPy8g— New Jersey Devils (@NJDevils) November 20, 2021
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