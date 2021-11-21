Шарангович в матче с «Тампой» забросил первую шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

23-летний белорус забросил шайбу на 14-й минуте и сделал счет 1:1. Для Шаранговича это первый гол в сезоне.

На данный момент Шарангович набрал 4 (1+3) очка в 14 матчах сезона.