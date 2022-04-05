Дубль Гудро помог «Калгари» победить «Лос-Анджелес»

«Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

Дубль в составе «Кингз» оформил Адриан Кемпе. В составе «Флеймз"Джонни Гудро также забросил две шайбы. Еще один гол забил Элиас Линдхольм.

«Калгари» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Годро — 33, 0:10 — 0:1. Кемпе — 30 (Копитар, Иафалло), 13:56 — 1:1. Кемпе — 31 (бол., Копитар, Дурзи), 19:06 — 2:1. Линдхольм — 35 (Годро, Ткачак), 33:03 — 2:2. Годро — 34 (Карпентер, Стоун), 34:08 — 2:3.

Вратари: Петерсен (57:40 — 59:55) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 29 (6+13+10) — 33 (13+15+5).

Наши: — - Задоров (18.05/0/-1).

5 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.