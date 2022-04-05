Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб от «Торонто». Голкипер в прошедшей игре регулярного чемпионата отразил 33 броска из 39 (счет — 2:6).
Ранее в этом сезоне он пропустил шесть шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ), который прошел в октябре.
За карьеру Василевский пропустил шесть и более шайб в 11-й раз. Его антирекорд был установлен в игре с «Аризоной» (3:7) в феврале 2020 года. Тогда он пропустил семь шайб.
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10.04
|5.04
|02:00
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Коламбус – Бостон
|2 : 3 ОТ
|5.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 6
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|5 : 1
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
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