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Сегодня, 07:38

Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб от «Торонто». Голкипер в прошедшей игре регулярного чемпионата отразил 33 броска из 39 (счет — 2:6).

Ранее в этом сезоне он пропустил шесть шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ), который прошел в октябре.

За карьеру Василевский пропустил шесть и более шайб в 11-й раз. Его антирекорд был установлен в игре с «Аризоной» (3:7) в феврале 2020 года. Тогда он пропустил семь шайб.

Андрей Василевский (хоккей)
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