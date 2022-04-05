Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб от «Торонто». Голкипер в прошедшей игре регулярного чемпионата отразил 33 броска из 39 (счет — 2:6).

Ранее в этом сезоне он пропустил шесть шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ), который прошел в октябре.

За карьеру Василевский пропустил шесть и более шайб в 11-й раз. Его антирекорд был установлен в игре с «Аризоной» (3:7) в феврале 2020 года. Тогда он пропустил семь шайб.