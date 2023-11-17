«Лос-Анджелес» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Лос-Анджелесу» — 1:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26. У «Кингз» шайбы на счету Кевина Фиалы и Анже Копитара.

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