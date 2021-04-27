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«Анахайм» Волкова потерпел пятое поражение подряд

07:32

«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дакс» проиграли пятую встречу кряду.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков сыграл 11 с половиной минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Уокер — 2 (Браун, Копитар), 5:19 — 1:0. Андерсон — 1 (Атанасиу, Лемье), 10:34 — 2:0. Драйсдейл — 3 (Хейнен, Фаулер), 23:03 — 2:1. Браун — 17 (п.в.), 58:57 — 3:1. Мур — 9 (п.в., Кемпе), 59:29 — 4:1.

Вратари: Куик — Столарз (58:21 — 58:57, 59:03 — 59:29).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (8+8+9) — 22 (7+8+7).

Наши: — - Волков (11.34/0/0).

27 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.

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