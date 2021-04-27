«Анахайм» Волкова потерпел пятое поражение подряд
07:32
«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дакс» проиграли пятую встречу кряду.
Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков сыграл 11 с половиной минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Уокер — 2 (Браун, Копитар), 5:19 — 1:0. Андерсон — 1 (Атанасиу, Лемье), 10:34 — 2:0. Драйсдейл — 3 (Хейнен, Фаулер), 23:03 — 2:1. Браун — 17 (п.в.), 58:57 — 3:1. Мур — 9 (п.в., Кемпе), 59:29 — 4:1.
Вратари: Куик — Столарз (58:21 — 58:57, 59:03 — 59:29).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (8+8+9) — 22 (7+8+7).
Наши: — - Волков (11.34/0/0).
27 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю