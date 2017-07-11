Линди Рафф: "Нацелен вернуться в НХЛ в качестве главного тренера"

Ассистент главного тренера "Рейнджерс" Алена Виньо Линди Рафф не сомневается, что специалистам будет чему поучиться друг у друга. По словам 57-летнего канадца, в будущем он хочет возглавить один из клубов НХЛ.

– Первым делом мне предстоит встреча с Аленом Виньо, во время которой мы обсудим будущую работу, – приводит пресс-служба "Рейнджерс" слова Раффа. – Каждый тренер учится чему-то у другого. Мы оба можем получить полезный опыт. Думаю, мне есть что ему предложить. Я нацелен вернуться в НХЛ в качестве главного тренера, но в этом году я намерен поработать с другими великими специалистами.

Ранее Рафф на протяжении четырех лет работал главным тренером "Далласа". Также 57-летний специалист с 1997 по 2013 год тренировал "Баффало".

В прошлом сезоне "Рейнджерс" занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф клуб из Нью-Йорка проиграл "Оттаве" во втором раунде со счетом 2-4 в серии.

Линди Рафф назначен ассистентом главного тренера "Рейнджерс"