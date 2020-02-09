НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. Финн оформил хет-трик в матче против «Оттавы» (5:2). На его счету 23 шайбы в текущем сезоне.

Вторым лучшим игроком стал голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. Он отыграл второй матч подряд на ноль, а во встрече против «Лос-Анджелеса» (3:0) отразил все 34 броска. Третья звезда — форвард «Филадельфии» Клод Жиру. На его счету 3 (1+2) очка в победном матче против «Вашингтона» (7:2).