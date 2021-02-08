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Кузнецов заверил, что выздоровел после коронавируса

21:05
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов возобновил тренировки с командой. Он рассказал, что переболел коронавирусом, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

Россиянин рассказал, то уже не испытывает никаких симптомов болезни.

Также он ответил, как перенес это заболевание и не было ли ему страшно: «Нет, я же из России. Меня так просто не напугаешь», — пошутил Кузнецов.

В воскресенье стало известно, что Кузнецов и Самсонов остаются в коронавирусном списке НХЛ, но уже приступили к тренировкам. В понедельник игроки вышли на лед перед тренировкой «Кэпиталз».

«Вашингтон» в ближайшем матче НХЛ 9 февраля сыграет с «Филадельфией».

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