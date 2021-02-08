Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был признан первой звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает сайт НХЛ. В трех матчах чешский форвард набрал 7 (5+2) очков.

Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. Американец набрал 7 (2+5) результативных баллов в трех встречах.

Третьей звездой выбран защитник «Монреаля» Джефф Питри. В четырех матчах на его счету 6 (4+2) очков, а также показатель полезности «+7».