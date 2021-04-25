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Кузнецов забросил девятую шайбу в сезоне. Видео

04:08
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

28-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 5:3. Для Кузнецова это девятый гол в сезоне.

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