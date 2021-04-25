Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:3.

Российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.

После этого матча «Сент-Луис» с 46 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 66 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Голы: Макар — 5 (бол., Бураковски, Маккиннон), 1:37 — 0:1. Ландескуг — 17 (Макар, Маккиннон), 3:01 — 0:2. О`Райлли — 18 (Шенн), 9:49 — 1:2. О`Райлли — 19 (Шенн, Парэйко), 12:40 — 2:2. Барбашев — 4 (Крюг, Блэй), 17:48 — 3:2. Маккиннон — 18 (бол., Макар, Бураковски), 28:10 — 3:3. Хоффман — 14 (бол., Крюг, О`Райлли), 51:19 — 4:3. О`Райлли — 20 (п.в., Бозак), 58:25 — 5:3.

Вратари: Биннингтон — Дубник (58:02 — 58:25, 58:33).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (13+5+12) — 31 (11+9+11).

Наши: Барбашев (14.35/4/+1), Тарасенко (18.35/5/0) — Ничушкин (16.34/0/0).

24 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.