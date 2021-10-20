Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» над «Колорадо»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Прошло всего три матча со старта сезона. Конечно, я рад, что мы хорошо играем, доволен своими показателями, но главное — победа. Неважно, сколько очков я наберу, если мы не попадем в плей-офф и не выступим там хорошо. Важно, чтобы команда играла хорошо и слаженно. Мы стараемся действовать дисциплинированно, это помогает нам. Я имею в виду не только удаления, но и игровую дисциплину, то, что мы придерживаемся плана на матч.



Насколько уверенно я себя сейчас чувствую? Для меня очень важно владеть шайбой. Если у меня ее нет, я пытаюсь заполучить ее. Уверенность всегда идет от тренеров и одноклубников. У меня прекрасные отношения с тренерами и партнерами по команде, это всегда придает уверенности, помогает действовать более креативно. Когда я ошибся при игре в большинстве, никто ничего не сказал мне, потому что у нас есть доверие друг к другу. Я оценил это. Чувствовал свою вину, но потом забил Дженсен, а затем я забросил свою вторую шайбу. В тот момент я подумал: «Окей, я отыгрался за ту ошибку». На этом строится доверие, благодаря этому мы можем расти индивидуально и играть лучше, как команда. Мы знаем, когда делаем ошибки, в такие моменты хуже всего возвращаться на скамейку, тебе хочется провалиться под землю, но никто ничего тебе не высказывает, это важно», — сказал в послематчевом интервью Кузнецов.

«You got to have the ability to score from all different sides of the puck ... and I think all four lines did that tonight.»



Nic Dowd and Evgeny Kuznetsov speak with the media after tonight's win over Colorado.#CapsAvs pic.twitter.com/5F98WF8z05 — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021

В матче с «Колорадо» Кузнецов сделал дубль и отдал одну результативную передачу. Всего на счету россиянина 6 (2+4) очков в 3 матчах в нынешнем сезоне.