Овечкин вручил Кузнецову топор после победы над «Колорадо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вручил своему одноклубнику Евгению Кузнецову топор после победы над «Колорадо» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин сделал это в рамках нового послематчевого победного ритуала «Кэпиталз». После прошлой победы «Вашингтона» над «Рейнджерс» (5:1) Овечкин стал обладателем топора, теперь он передал трофей Кузнецову.

Becoming quick fans of the new postgame win ritual #ALLCAPS pic.twitter.com/wCAXPXS9tj — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021

В матче с «Колорадо» Кузнецов сделал дубль и отдал одну результативную передачу.