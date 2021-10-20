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Овечкин вручил Кузнецову топор после победы над «Колорадо»

06:36
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вручил своему одноклубнику Евгению Кузнецову топор после победы над «Колорадо» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин сделал это в рамках нового послематчевого победного ритуала «Кэпиталз». После прошлой победы «Вашингтона» над «Рейнджерс» (5:1) Овечкин стал обладателем топора, теперь он передал трофей Кузнецову.

В матче с «Колорадо» Кузнецов сделал дубль и отдал одну результативную передачу.

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Иван Торопцев все материалы автора
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