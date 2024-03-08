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8 марта, 23:30

«Колорадо» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Трансляция игры «Колорадо» — «Миннесота» 9 марта начнется в 05.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» на территории домашнего спортивного комплекса «Болл-Арена» в Денвере (США) примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 05.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Колорадо» — «Миннесота» пройдет в специальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало в 05.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» с 83 очками располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице на Западе после 64 матчей. «Уайлд» идет на 12-м месте Западной конференции с 66 баллами после 63 встреч.

За «Миннесоту» играет российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний хоккеист набрал 67 (30+37) очков в 56 матчах при показателе полезности «+8».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 62 37 25 80
3 Филадельфия 64 33 31 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 61 29 32 67
6 Нью-Джерси 63 31 32 66
7 Питтсбург 61 28 33 64
8 Коламбус 63 22 41 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 43 21 90
2 Бостон 65 37 28 89
3 Торонто 63 36 27 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 64 33 31 72
6 Баффало 64 29 35 63
7 Монреаль 63 24 39 58
8 Оттава 61 25 36 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 64 36 28 75
5 Сент-Луис 63 32 31 67
6 Миннесота 63 30 33 66
7 Аризона 63 25 38 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 65 41 24 89
2 Эдмонтон 61 38 23 78
3 Лос-Анджелес 62 32 30 75
4 Вегас 63 33 30 73
5 Калгари 62 31 31 67
6 Сиэтл 62 28 34 67
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 62 15 47 37
Результаты / календарь
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
9.03 05:00
Аризона – Детройт
 - : -
9.03 05:00
Колорадо – Миннесота
 - : -
9.03 06:00
Сиэтл – Виннипег
 - : -
9.03 06:00
Анахайм – Даллас
 - : -
9.03 20:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
9.03 20:30
Коламбус – Нэшвилл
 - : -
9.03 20:30
Баффало – Эдмонтон
 - : -
9.03 23:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 106
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 64 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 60 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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