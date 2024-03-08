«Колорадо» на территории домашнего спортивного комплекса «Болл-Арена» в Денвере (США) примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 05.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Колорадо» — «Миннесота» пройдет в специальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало в 05.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» с 83 очками располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице на Западе после 64 матчей. «Уайлд» идет на 12-м месте Западной конференции с 66 баллами после 63 встреч.

За «Миннесоту» играет российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний хоккеист набрал 67 (30+37) очков в 56 матчах при показателе полезности «+8».

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