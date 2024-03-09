«Сан-Хосе» обменял Охотюка в «Калгари»

«Калгари» на официальном сайте объявил об обмене из «Сан-Хосе» российского защитника Никиты Охотюка. «Шаркс» за игрока получили пик в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.

В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 8 (1+7) очков.

Охотюк был выбран на драфте НХЛ 2019 года под общим 61-м номером клубом «Нью-Джерси». Впервые в лиге он сыграл в сезоне-2021/22.